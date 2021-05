Der große Züricher Schokoladenhersteller Lindt will verhindern, dass die Allgäuer Confiserie Heilemann sitzende Schokoladehasen in Goldfolie verpackt. Ähnlich wie man sie von Lindt kennt. Der Bundesgerichsthof in Kalrsruhe muss nun darüber entscheiden. Der Fall wird ab Donnerstag verhandelt. Die Confiserie Heilemann hat ihren Sitz in Woringen, zwischen Memmingen und Leutkirch im Allgäu.