Streit um Unterkunft für Geflüchtete in Weingarten

Eine in Weingarten geplante Unterkunft für Geflüchtete sorgt für Unruhe. Anwohner und einige Gemeinderäte halten den Standort für ungeeignet. Am Montag lädt die Stadt zu einer Informationsveranstaltung ein.

Der Gemeinderat Weingarten hat dem ausgewählten Standort für eine Flüchtlingsunterkunft bereits im März zugestimmt. Doch jetzt regt sich Widerstand, von einigen Stadträten so wie von Anwohnern. Der Standort in der Straße am Rande der Innenstadt sei ungeeignet.

Die Stadt Weingarten (Kreis Ravensburg) hat den Standort vorgeschlagen, an dem eine vorläufige Unterkunft für Geflüchtete gebaut werden kann. Ein Container für 54 Menschen soll in einer Straße am Rande der Innenstadt aufgestellt werden. Die Kosten werden vom Landkreis Ravensburg übernommen.

Neugegründete Bürgerinitiative fürchtet um Sicherheit

Nun regt sich Widerstand der Anwohner, etwa einer neuen "Bürgerinitiative Weingarten Oberstadt". Der Standort sei ungeeignet als Flüchtlingsunterkunft. Die Initiative fürchtet nach eigenen Angaben um die Sicherheit vor Ort und den Wert ihrer Immobilien. Einige Mitglieder des Gemeinderats Weingarten stimmen dem zu und sagen, die Entscheidung sei voreilig getroffen worden.

Fragestunde für Bürger

Die Stadt will deshalb mit einer Informationsveranstaltung und Fragestunde am Montagabend versuchen, die Wogen zu glätten. Die Zahl der Geflüchteten werde weiter steigen und die Stadt werde Unterkünfte bereitstellen müssen, heißt es.