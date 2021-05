Die Stadt Ravensburg erhält ein neues Filmfest, die viertägigen "Filmtage Oberschwaben" im Oktober. Vorausgegangen war ein Streit um die renommierten Filmfestspiele im nahegelegenen Biberach.

Die "Filmtage Oberschwaben" werden von der Schauspielerin und früheren Intendantin der Biberacher Filmfestspiele, Helga Reichert, veranstaltet. Filmschaffende sollen vor Ort über ihre Werke mit dem Publikum diskutieren, sagte Reichert dem SWR. Auch Preise seien vorgesehen.

Streit um Neuausrichtung der Filmfestspiele

Das Konzept ähnelt dem der Biberacher Filmfestspiele. Diese wurden 1979 von Reicherts Ehemann Adrian Kutter gegründet und jahrzehntelang geführt, bis Helga Reichert 2019 die Intendanz übernahm. Nach Querelen mit dem Trägerverein unter anderem um eine mögliche Neuausrichtung zog sie sich im Januar 2021 zurück und wagt nun einen Neustart in Ravensburg.

Neues Filmfest soll kein Racheakt sein

Der Rückzug der damaligen Intendantin im Streit war in Biberach durchaus kritisch gesehen worden. Mehr als 100 Filmschaffende äußerten danach in einem offenen Brief Zweifel, ob das Biberacher Filmfestival ohne Helga Reichert noch eine Zukunft habe. Dass sie jetzt in Ravensburg weitermacht, will sie aber nicht als Rache verstanden wissen.

Die Stadt Ravensburg teilte auf Anfrage des SWR mit, sie sei gespannt, was sich entwickele. Die neue Intendantin der Biberacher Filmfestspiele, Nathalie Arnegger, erklärte, sie freue sich für die Ravensburger und wünsche den beiden Veranstaltern viel Erfolg.

Über die neuen "Filmtage Oberschwaben" und den Streit um die Filmfestspiele berichtete SWR-Reporter Heiner Vaut: