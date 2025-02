Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst treffen am Donnerstag auch die Stadt Konstanz. Bestreikt werden Busse, die Fähren, Kliniken und die Entsorgungsbetriebe. In Singen werden städtische Einrichtungen bestreikt.

Die Streikwoche im öffentlichen Dienst wird am Donnerstag unter anderem mit Schwerpunkten in Konstanz und Singen fortgesetzt. Die Gewerkschaft ver.di hat im Rahmen der laufenden Tarifverhandlungen dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.

Stillstand in Konstanz

In der Stadt Konstanz zum Beispiel herrscht nahezu Stillstand. Von Donnerstagfrüh bis Freitagfrüh werden in Konstanz Busse, Fähren, Kliniken und die Entsorgungsbetriebe bestreikt. Es fahren weder Schulbusse noch städtische Busse. Die Regiobusse 700 und 7394 fahren nicht über die Fähre bis Konstanz. Ab Meersburg fahren sie weiter nach Überlingen. Die Auto-Fähren, die vielen Pendlern den Weg um den See zwischen Konstanz und Meersburg verkürzen, bleiben im Hafen. Das teilten die Stadtwerke Konstanz mit.

Der Streik begann am Donnerstag um 4.35 Uhr und dauert bis Freitagmorgen um 5:05 Uhr. Als Ersatz für die Fähre ist eine Schiffsverbindung zwischen dem BSB-Hafen Konstanz und dem BSB-Hafen Meersburg für Fußgänger und Radfahrer eingerichtet. Weitere Ersatzverbindungen finden Sie auf der Homepage der Stadtwerke.

Müll wird in Konstanz nicht abgeholt

Zum Warnstreik aufgerufen sind auch die Beschäftigten der Entsorgungsbetriebe. Dadurch kann es vorkommen, dass auch der Biomüll nicht abgeholt wird. Die Entsorgungsbetriebe machen darauf aufmerksam, dass streikbedingt ausgefallene Leerungen nicht nachgeholt werden können. An den Wertstoffhöfen kann es zu längeren Wartezeiten kommen.

Angestellte des Gesundheitsverbundes Hegau-Bodensee im Ausstand

Gestreikt wird auch am Klinikum Konstanz und am Hegau-Bodensee-Klinikum in Singen. Das kann zu Verschiebungen von geplanten Operationen und zu längeren Wartezeiten führen. Der Gesundheitsverbund des Landkreises Konstanz versicherte jedoch, dass die medizinische Versorgung in kritischen Bereichen gewährleistet sei.

Kitas in Singen werden auch bestreikt

Vom Warnstreik sind in Singen am Hohentwiel (Kreis Konstanz) auch die Kitas betroffen. In einer Einrichtung konnte eine Notgruppe eingerichtet werden, eine Kita öffnet verkürzt. Andere städtische Kitas in Singen sind komplett geschlossen. Die Eltern sind im Vorfeld von der jeweiligen Einrichtung informiert worden.

Außerdem bleibt das Bürgerzentrum in Singen den ganzen Tag geschlossen.

Ab Freitag, den 14.2. wird der reguläre Betrieb wieder aufgenommen.