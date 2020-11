Im Streit um einen Tarifvertrag für rund 850 Beschäftigte kommt es am Mittwoch und Donnerstag zu Warnstreiks in Altenpflegeheimen der Liebenau Stiftung. Betroffen sind dabei auch Einrichtungen in Kressbronn (Bodenseekreis) und Scheer (Kreis Sigmaringen). Die Notversorgung der pflegebedürftigen Bewohner sei aber sichergestellt, versichert die Gewerkschaft. Die gemeinnützige Stiftung Liebenau mit Sitz in Meckenbeuren (Bodenseekreis) gehört zum Caritas-Verbund.