Wie sich der Streik auf die Region Bodensee-Oberschwaben auswirkt

Am Freitag wird wieder der Bahn- und teilweise auch der Busverkehr bestreikt. Das betrifft auch Reisende in der Region Bodensee-Oberschwaben.

Der bundesweite Warnstreik bei der Deutschen Bahn und anderen Bahnbetreibern hat auch Auswirkungen auf den Zug- und Busverkehr in Oberschwaben und am Bodensee. Da auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Stellwerken streiken, betrifft die Arbeitsniederlegung auch die Regionalbahnen wie die Bodensee-Oberschwaben-Bahn und den Seehas.

Weitere Verspätungen nach dem Streik erwartet

Am Freitagnachmittag, wenn der Warnstreik eigentlich beendet ist, muss in der gesamten Region weiter mit Verspätungen gerechnet werden. Auch die Busse des Regionalverkehrs Alb-Bodensee stehen am Freitag still. Davon ist ebenfalls wieder der Stadtverkehr in Friedrichshafen betroffen. In Ravensburg fahren nur privat betriebene Linien.

Stadtverkehr in Konstanz nicht betroffen

In Konstanz hingegen ist von einem Streik im Busverkehr laut einem Sprecher der Stadtwerke nichts bekannt. Auch der Katamaran zwischen Friedrichshafen und Konstanz sowie die Autofähre von Meersburg nach Konstanz sollen nach Plan fahren. Zuletzt hatte ein Warnstreik Ende März den Bahn- und Busverkehr in der Region lahmgelegt.