Der Gemeinderat von Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) soll darüber entscheiden, ob mehrere Straßenschilder eines Wangener Wohngebiets Erklär-Tafeln bekommen. Sie sollen zeigen, dass die Straßennamen auf Orte verweisen, in denen es im Ersten Weltkrieg blutige Schlachten gegeben hatte. Ein Beispiel etwa ist die "Verdunstraße", die nach der Schlacht bei Verdun benannt wurde. Angeregt hatte die Erklär-Tafeln die Grün-Offene-Liste in Wangen. Insgesamt geht es um Erklär-Tafeln für acht Straßennamen. Sie wurden in der Zeit des Nationalsozialismus vergeben.