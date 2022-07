per Mail teilen

Die Landkreise Ravensburg, Sigmaringen und Tuttlingen werden in einem gemeinsamen Projekt in den kommenden Wochen den Zustand ihrer Kreisstraßen untersuchen lassen. Zum Einsatz komme eine hochmoderne Scantechnik, hieß es in einer Mitteilung. Dabei werden Unregelmäßigkeiten wie Risse, Spurrinnen und Schlaglöcher erfasst. Die Ergebnisse dienen als Basis für künftige Straßensanierungsprogramme. Allein den Kreis Ravensburg koste die Zustandserfassung rund 110.000 Euro.