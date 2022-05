per Mail teilen

Nach dem Felssturz am Hohentwiel in Singen (Kreis Konstanz) in der vergangenen Woche, ist die gesperrte Zufahrtstraße wieder freigegeben. Das teilte die Stadt mit. Es müsse nicht mit weiteren Felsstürzen gerechnet werden, das hätten Untersuchungen ergeben. Dennoch raten die Behörden aktuell von Wanderungen im östlichen Gebiet des Hohentwiels ab.