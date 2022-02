Lettow-Vorbeck-Straße ist umbenannt

Die Lettow-Vorbeck-Straße in Radolfzell (Kreis Konstanz) heißt künftig Magnolienstraße. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung entschieden. Mit der Umbenennung geht eine jahrelange Diskussion in Radolfzell zu Ende. Der Namensgeber Paul von Lettow-Vorbeck stand in der Kritik, weil er vor mehr als 100 Jahren am Völkermord im heutigen Namibia beteiligt war. Für die historische Aufarbeitung hatte die Stadt bereits vor Jahren ein Gutachten in Auftrag gegeben. Nachdem ein Versuch, die Straße umzubenennen, 2013 gescheitert war, stimmte der Radolfzeller Gemeinderat Ende vergangenen Jahres dafür, allerdings gegen das Votum der Anwohnerinnen und Anwohner. An der Entscheidung, wie ihre Straße künftig heißen soll, waren sie aber beteiligt. Drei Namen standen zur Auswahl, die meisten stimmten für Magnolienstraße.