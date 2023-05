Freibäder am Bodensee starten in die Saison

Am Wochenende starten in der Region Bodensee-Oberschwaben mehrere Bäder in die Saison. Wer im Bodensee schwimmen möchte, muss sich aber noch auf kühle Temperaturen gefasst machen.

Am Bodensee, im Allgäu und in Oberschwaben beginnt am Samstag und Sonntag vielerorts die Frei- und Strandbadsaison. Im Bodenseekreis öffnen etwa die Strandbäder in Langenargen, Friedrichshafen und Eriskirch erstmals für Badegäste ihre Pforten. Schwimmerinnen und Schwimmer müssen sich allerdings auf kühle Wassertemperaturen gefasst machen.

Der Bodensee bei Eriskirch hat eine Temperatur von 14 Grad und auch das mit Solarenergie erwärmte Becken dort schafft es nach Angaben des Strandbades derzeit nur auf 18 Grad. Für alle, die noch nicht ins Wasser wollen, bietet das Strandbad zu Saisonbeginn auch Führungen durch die technischen Anlagen an.

Bäder in Ravensburg und Konstanz öffnen später

Los geht der Badebetrieb auch im Aachbad in Singen, im Freibad der Bodensee-Therme in Konstanz sowie im Freibad Stefanshöhe in Wangen (Kreis Ravensburg). Das Flappachbad in Ravensburg startet am kommenden Freitag in die Saison, die fünf Strandbäder der Bädergesellschaft Konstanz erst Ende des Monats.

Geänderte Öffnungszeiten wegen Personalmangels in Friedrichshafen

Das Strandbad Friedrichshafen und das Wellenfreibad Ailingen starten ebenfalls am Samstag in die Saison. Allerdings öffnen die Bäder bis Ende Mai laut Stadt aufgrund von Personalmangel zunächst mit verkürzten Öffnungszeiten. Auch das Sportbad öffne darum ab Samstag teils später. Es werde noch laufend Personal gesucht.

Für die Bäder in Friedrichshafen wird laufend Personal gesucht. SWR Rebecca Lüer

Als eines der ersten Freibäder hat das Donaubad in Sigmaringen bereits seit Ende April die Pforten geöffnet. Im Freibad, das direkt an der Donau liegt und darum seit dieser Saison den Namen "Donaubad" trägt, gibt es neben einem großen Wasserbecken auch eine 80 Meter lange Rutsche.