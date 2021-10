Elf neue Stolpersteine in Konstanz

In Konstanz sind am Donnerstag elf Stolpersteine zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus verlegt worden. Zudem wird ein neues Mahnmal eingeweiht.

Die Stolpersteine wurden in Konstanz gemeinsam mit dem Initiator des Projekts - dem Künstler Gunter Demnig aus Köln - verlegt. Sie erinnern an elf Opfer des Nationalsozialismus, die in Konstanz gelebt haben. Ihre Biographien hat die Initiative Stolpersteine gemeinsam mit Konstanzer Schülerinnen und Schülern recherchiert.

Eine der kleinen Gedenktafeln aus Messing erinnert etwa an die Lebensgeschichte der Jüdin Renée Stein. Sie wurde durch eine Hilfsorganisation aus einem Lager in Frankreich gerettet und musste sich danach immer wieder verstecken, um zu überleben. Renée Stein blieb in Frankreich, heiratete und bekam zwei Kinder. Die Kinder sind zur Verlegung nach Konstanz gekommen.

Petra Quintini von der Konstanzer Stolpersteininitiative über den Lebensweg der Jüdin Renée Stein

Konstanzer Jugendliche gestalten Mahnmal

Am Freitag wird in einer Gedenkfeier auch ein Mahnmal am Konstanzer Bahnhof Petershausen eingeweiht. Es soll an die über 6.500 jüdischen Menschen erinnern, darunter auch 112 Konstanzer Jüdinnen und Juden, die am 22. Oktober 1940 in das südfranzösische Internierungslager Gurs deportiert wurden. Seit 2019 haben Konstanzer Jugendliche an dem Mahnmal gearbeitet.

Das Mahnmal stellt das hebräische Wort für Leben sowie eine Taube dar, die Hoffnung aber auch das jüdische Volk symbolisiert. Harald Björnsgard

Die Ereignisse der Deportation greift bis zum 18. November auch die Wanderausstellung "Gurs 1940" auf. Sie ist in einem Zelt auf dem Gelände des Heinrich-Suso-Gymnasiums aufgebaut. Mitglieder der Initiative Stolpersteine haben die Ausstellung gemeinsam mit Konstanzer Schülerinnen und Schülern um drei regionale Informationstafeln ergänzt.