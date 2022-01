Hackerangriff auf "Medizin Campus Bodensee" bestätigt

per Mail teilen

Der Klinikverbund "Medizin Campus Bodensee" im Bodenseekreis ist von einem Hackerangriff betroffen. In den Kliniken Friedrichshafen und Tettnang fiel die komplette Informationstechnik aus.

Der Angriff auf das Informationstechnik-System im Klinikum Friedrichshafen und in der Klinik Tettnang sei am frühen Donnerstagmorgen erfolgt. Vorsorglich wurden alle Server und Geräte heruntergefahren, um eine weitere Verbreitung der Schadsoftware zu verhindern, heißt es in einer Mitteilung. Getroffen habe es hauptsächlich Verwaltungsbereiche.

Keine Gefahr für Patienten

Die Versorgung der Patientinnen und Patienten in beiden Häusern sei gewährleistet. Die Polizei werde gemeinsam mit Cybercrime-Spezialisten den Angriff analysieren und versuchen, die IT wieder hochzufahren. Die Oberschwabenklinik Ravensburg sei informiert, ebenso die Rettungsleitstelle, damit keine Notfallpatienten in Häuser des "Medizin Campus Bodensee" gebracht werden.

Auch die Krankenhäuser der SRH-Holding waren im vergangenen Jahr von solch einem Hackerangriff betroffen, darunter auch die Kliniken im Kreis Sigmaringen.

Der "Medizin Campus Bodensee" hat rund 540 Betten, davon 370 im Krankenhaus Friedrichshafen.