Auf der Bahnstrecke bei Friedrichshafen hat es am Freitagmorgen eine technische Störung gegeben, auf einem Teil der Strecke schlossen nicht alle Schranken an den Bahnübergängen automatisch. Das bestätigte eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf SWR-Anfrage. Betroffen waren zwei Züge, der eine unterwegs von Lindau nach Friedrichshafen-Stadt, der andere von Lindau nach Ravensburg. Für die Zugführer bedeutete das: Sie mussten ganz langsam an die Bahnübergänge heranfahren und dort, wo sie keine Sicht hatten, den Zug anhalten, aussteigen und nachschauen, ob jemand an der Straße ist - bevor sie weiterfahren durften. Für die Fahrgäste kam es zu Verspätungen, die Störung war aber schnell wieder behoben.