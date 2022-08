Flugspektakel von 200 Jungstörchen am Affenberg

Am Himmel über dem Affenberg in Salem (Bodenseekreis) kann in diesen Tagen ein besonderes Naturschauspiel beobachtet werden. Die Jungstörche üben gemeinsam für den langen Flug in den Süden.

Rund 200 Jungstörche ziehen derzeit ihre Kreise über dem Affenberg bei Salem. Sie üben den Thermikflug für ihre bevorstehende Reise ins Winterquartier, heißt es in einer Mitteilung des Naturparks. Das Wetter dieser Tage sei perfekt, um die beste Flugtechnik zu lernen. Am Affenberg leben 50 Brutpaare, sie haben in diesem Jahr etwa 120 Jungtiere aufgezogen. Hinzu kommen Störche aus der Nachbarschaft. SWR-Reporterin Stefanie Baumann über die Übungsflüge der Jungstörche: "Diese Thermikflüge über heimischem Gelände sind für die weite Reise in die Winterquartiere absolut notwendig, damit das Fliegen dann wirklich einwandfrei klappt." Erste Gruppe Jungstörche ist schon unterwegs Die jungen Vögel starten vor den Alttieren ihre Reise in den Süden. Ein erster Trupp Jungstörche sei bereits losgeflogen, heißt es vom Affenberg. Darunter auch vier Störche, die mit einem Sender ausgestattet seien und deren Flug über die "Animal Tracker"-App live mitverfolgt werden könne. Hält das gute Wetter an, werden sich in Kürze auch die übrigen Störche von Salem aus auf die Reise machen.