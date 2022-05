Stockacher Narrengericht erneut wegen Corona abgesagt

Eine der bekanntesten Fastnachtsveranstaltungen des Landes, das traditionelle Stockacher Narrengericht (Kreis Konstanz), wird auch dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Man bedaure es aufs Tiefste, dass die Narrengerichtsverhandlung am "Schmotzigen Dunschtig", dem 24. Februar, zum zweiten Mal in Folge ausfallen müsse, so der Stockacher Narrenrichter. Die Entscheidung sei in Abstimmung mit der beklagten Person und dem SWR-Fernsehen gefallen, das die Veranstaltung normalerweise überträgt.

"Närrische Veranstaltungen nicht sinnvoll"

Man sei sich einig, dass die geltenden Corona-Regelungen alle Beteiligten zu sehr einschränkten, eine närrische Veranstaltung deshalb aktuell nicht sinnvoll durchgeführt werden könne, so der Narrenrichter.

"Wir alle hoffen nun auf das nächste Jahr."

Wer sich kommendes Jahr vor dem Stockacher Narrengericht verantworten muss, bleibe wie immer ein wohlgehütetes Geheimnis - das an Dreikönig 2023 gelüftet werde. Beklagte waren zuletzt die Bundespolitiker Cem Özdemir (Grüne) und Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Das Stockacher Narrengericht hat eine fast 700 Jahre alte Tradition.