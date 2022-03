Die Stockacher Narren wollen Spenden für die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine sammeln und versteigern darum ihren Narrenbaum. Spenderinnen und Spender ab einem Betrag von 25 Euro für die Ukrainehilfe Stockach nehmen an der Verlosung teil. Der Stamm wird laut Narrenverein Ende März dann zersägt und per Anhänger innerhalb von 50 Kilometern Umkreis an den Gewinner oder die Gewinnerin kostenlos ausgeliefert.