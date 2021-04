per Mail teilen

Archäologen haben in Stockach-Wahlwies (Kreis Konstanz) in einer Baugrube mehrere hundert Funde von historischer Bedeutung freigelegt. Sie untersuchen seit Februar eine etwa 1,3 Hektar große Baufläche.

Rund 550 Einzelfundstellen konnten bislang laut Landratsamt Konstanz entdeckt und dokumentiert werden. Die ältesten Funde, meist Verfärbungen einstiger Fundamentgruben von Pfosten für Häuser, stammen aus der Bronzezeit und sind rund 3.500 Jahre alt.

"Die Mehrzahl der Siedlungsbefunde dürfte anhand der aufgefundenen Keramikscherben in die mittlere bis späte Bronzezeit gehören, also etwa 17. bis 13. Jahrhundert vor Christus", sagte Kreisarchäologe Jürgen Hald. Es seien die bisher ältesten Siedlungsfunde in Wahlwies.

Auch Spuren von Römern und aus dem Dreißigjährigen Krieg gefunden

Doch die Archäologen konnten auch Reste römischer Dachziegel und eine Gewehrkugel aus dem Dreißigjährigen Krieg vor knapp 400 Jahren ausgraben. Die Grabungen vor Ort gehen noch bis Anfang Mai.

Auf dem Baugrundstück soll ein großes Gewächshaus entstehen. Doch schon bei Probegrabungen im Herbst fanden die Kreisarchäologen erste Fundstellen. Seit Februar untersucht nun eine Fachfirma das Gelände.