Die Stimmung vieler Handwerksbetriebe in Oberschwaben und am Bodensee ist weiterhin optimistisch. Das ist das Ergebnis einer Konjunkturumfrage der Handwerkskammer Ulm, die auch für die Betriebe am Bodensee und in Oberschwaben zuständig ist. Demnach beurteilen knapp zwei Drittel der befragten Betriebe ihre Geschäftslage als gut, knapp die Hälfte hat volle Auftragsbücher. Laut der Umfrage haben sich außerdem über 180 Handwerkerinnen und Handwerker im Kammerbezirk in der ersten Jahreshälfte selbstständig gemacht. Den größten Zuwachs habe es im Bereich Gebäudereinigung gegeben, knapp 60 Neugründungen waren es hier. Bei den zulassungspflichtigen Gewerken haben im Bereich Elektrotechnik über 30 Menschen den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt, im Friseurhandwerk über 20 und im Fleischerhandwerk 9.