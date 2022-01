per Mail teilen

Die Stiftung Liebenau mit Sitz in Meckenbeuren (Bodenseekreis) hat ihre Wäscherei für 1,5 Millionen Euro modernisiert. Wie die Stiftung mitteilte, wird durch die Modernisierung die Wäschemenge schneller bearbeitet. Die Waschstraße bearbeite täglich neun bis zehn Tonnen Wäsche, vorwiegend von den in den Einrichtungen der Stiftung betreuten Menschen, aber auch für Gastronomie und Hotellerie, so die Stiftung.