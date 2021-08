Die Corona-Pandemie hat 2020 das Leben in den Einrichtungen der Stiftung Liebenau geprägt. Aber man sei mit Solidarität durch die Krise gegangen, heißt es im Jahresbericht der katholischen Stiftung, die ihren Sitz in Meckenbeuren (Bodenseekreis) hat.

Es sei ein Jahr im Ausnahmezustand gewesen, so Vorstand Prälat Michael H. F. Brock. Voller Vorfreude sei man 2020 in das Jubiläumsjahr zum 150-jährigen Bestehen gestartet, als die Pandemie alles zum Stillstand gebracht hätte. Zunächst an den italienischen Standorten, dann auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bis Mitte Juli 2021 hätten sich in den Einrichtungen der Stiftung Liebenau und ihrer Tochtergesellschaften mehr als 1.200 Menschen infiziert, 113 betreute Menschen seien gestorben. Umso bemerkenswerter sei das hohe Maß an Solidarität, Gemeinschaftsgefühl und Verantwortung, das die Mitarbeitenden gezeigt hätten, so Brock.

Tarifstreit beendet

Trotz der Corona-Pandemie wurden laut Jahresbericht zahlreiche Bauvorhaben vorangetrieben. Fast 52 Millionen Euro habe die Stiftung 2020 investiert, vor allem in Zweckgebäude und zur Schaffung von Wohnraum für betreute Menschen und Mitarbeitende. Zum Abschluss kam 2020 die Diskussion um die Vergütungen in der Altenhilfe-Tochter "Liebenau Leben im Alter". Die rund 800 Beschäftigten wurden finanziell gleichgestellt mit denen der Schwestergesellschaft "Liebenau Lebenswert Alter". Vorausgegangen war ein mehrmonatiger Tarifstreit.

Finanzielle Belastungen durch Corona

Der wirtschaftliche Druck habe sich 2020 durch Corona erhöht, heißt es im Jahresbericht. Auf der einen Seite standen laut Stiftung Mehrausgaben für Schutzmaterial und den Ausbau der IT-Ausstattung. Auf der anderen Seite gab es weniger Einnahmen durch Belegungsstopps und Auftragsrückgänge. So seien zeitweise rund 15 Prozent der Pflegeplätze in den deutschen Häusern der Pflege nicht belegt gewesen. Trotz staatlicher Hilfen sei ein Mehrbedarf von vier Millionen Euro entstanden.

Über 100 Standorte

Die Stiftung Liebenau setzt sich seit 1873 für hilfebedürftige Menschen ein. Sie ist als Sozial-, Gesundheits- und Bildungsunternehmen auf kirchlich-katholischer Grundlage mit rund 7800 Mitarbeitenden, mehr als 360 Angeboten und Diensten an über 100 Standorten in Deutschland, Österreich, Italien, der Schweiz, Slowenien und Bulgarien tätig. Sie bietet Einrichtungen, Dienste und Angebote für Menschen mit Behinderungen, in der Altenhilfe, im Gesundheitswesen, im Bildungsbereich und in der Kinder- und Jugendhilfe. Im Jahr 2020 erzielte die Stiftung Erlöse in Höhe von 416 Millionen Euro.