Stiftung Liebenau expandiert in der Schweiz

Die Stiftung Liebenau aus Meckenbeuren im Bodenseekreis weitet ihre Aktivitäten in der Schweiz aus. Wie die Stiftung mitteilte, übernimmt sie zu Jahresbeginn ein Alterspflegeheim im Kanton Thurgau. Das Haus Amriswil gehört ab dem 1. Januar zur Stiftung Liebenau und ist damit das vierte Pflegeheim, das die Stiftung in der Schweiz betreibt. Die Stiftung Liebenau war vor über 150 Jahren gegründet worden, um sich um chronisch kranke und behinderte Menschen zu kümmern. Inzwischen zählt sie zu den größten Sozialunternehmen Deutschlands. Zur Stiftung Liebenau gehören rund 350 soziale Einrichtungen in Deutschland, Österreich, Bulgarien, Italien, der Slowakei und eben in der Schweiz.