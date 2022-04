Ein Stier ist am Mittwochabend in Rankweil in Vorarlberg aus einem Stall ausgebrochen und nach Polizeiangaben auf eine stark befahrene Straße gelaufen. Beim Versuch, den etwa 650 Kilo schweren Stier wieder einzufangen, stieß das Tier eine Frau um und rannte auf einen Polizisten zu, hieß es weiter. Der Polizist habe daraufhin einen Schuss abgegeben, um den Stier zu stoppen. Das Tier sei noch vor Ort gestorben, so ein Polizeisprecher. Personen seien keine verletzt worden.