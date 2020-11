per Mail teilen

Die Stadt Weingarten wehrt sich gegen Vorwürfe des Bundes der Steuerzahler, Steuergelder verschwendet zu haben. Der Bund rügt im aktuellen Schwarzbuch die Kostenexplosion bei den Planungen für das neue Weingartener Feuerwehrhaus.

Das neue Feuerwehrhaus in Weingarten (Kreis Ravensburg) kostet viel mehr als ursprünglich angenommen. Die Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrhauses sei sehr komplex, so die Stadt in einer schriftlichen Stellungnahme. Dies habe zu einer langen siebenjährigen Planungszeit geführt und die Kosten von geschätzten vier Millionen Euro auf knapp neun Millionen steigen lassen.

Beschaffenheit des Grundstücks sorgt für mehr Arbeit

Verantwortlich für die Kostenexplosion seien vor allem die Stabilisierung eines Hangs und der Bau eines Rückhaltebeckens für einen Bach, so die Stadt. Dass diese Arbeiten durchgeführt werden müssten, war erst nach dem Baubeschluss vor zwei Jahren herausgekommen. Warum das erst so spät der Fall war, erklärte die Stadt nicht. Gleichzeitig versicherten die Verantwortlichen: "Anfang kommenden Jahres ist Baubeginn für das Neun-Millionen-Euro-Projekt."

Bund der Steuerzahler rügt Kostenexplosion

Am Dienstag machte der Steuerzahlerbund in seinem "Schwarzbuch 2020/2021" auf den sorglosen Umgang mit öffentlichem Geld aufmerksam. Laut Steuerzahlerbund standen für das Feuerwehrhaus zunächst Kosten von 4,1 Millionen Euro im Raum. Zuletzt seien die Kosten auf mindestens 8,7 Millionen gestiegen - ein Gutachter hatte sogar einen Betrag von mehr als zehn Millionen Euro genannt, weil einzelne Posten zu niedrig angesetzt worden waren. Das wäre ein Kostenanstieg von mehr als 80 Prozent gegenüber dem Baubeschluss vor zwei Jahren.