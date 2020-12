Ein Spaziergänger hat am Samstag in einem Wald in Egnach im Kanton Thurgau die sterblichen Überreste einer unbekannten Person gefunden. Das berichtet die Kantonspolizei. Spezialisten des Kriminaltechnisches Dienstes und der Rechtsmedizin sicherten am Fundort Spuren, das Waldgebiet wurde nach weiteren Hinweisen abgesucht. Außerdem wurde eine Obduktion angeordnet.