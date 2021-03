2019 ist Sophia Maucher aus Vogt (Kreis Ravensburg) als beste Nachwuchs-Bildhauerin Deutschlands ausgezeichnet worden. Obwohl sie aus einer Steinmetz-Familie stammt, hat sie zunächst einen anderen Berufsweg eingeschlagen.

Nach dem Abitur studierte die heute 28-Jährige zunächst Kommunikationsdesign. Das füllte sie aber nicht aus, etwas fehlte.

"Mir hat einfach auch das handwerkliche Arbeiten gefehlt, etwas mit den Händen zu machen." Sophia Maucher, Steinmetzin aus Vogt

Sophia Maucher schloss eine Ausbildung als Steinmetzin an und sagt heute, dass sie in dem Steinmetz-Beruf auch vieles aus ihrem Studium anwenden kann. Zwar bedeutet der Alltag einer Steinmetzin in erster Linie Grabmale behauen. Denkmäler für Verstorbene zu schaffen, ist für Sophia Maucher aber eine ehrenvolle Aufgabe. Sie liebt das schöpferische Arbeiten und dass man Menschen damit etwas Gutes tun kann. Hin und wieder schafft sie eine Skulptur - in ihrer Freizeit kann sie ganz Künstlerin sein.