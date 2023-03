Friedrichshafen bekommt Riesen-Bierkrug geschenkt

per Mail teilen

Die einen lieben ihn, die anderen stören sich daran - ein Riesen-Bierkrug an der Friedrichshafener Seepromenade erhitzt derzeit die Gemüter. Dabei ist das Kunstwerk ein Gastgeschenk.

Drei Meter hoch und zwei Tonnen schwer ist das Kunstwerk aus Messing, das Friedrichshafen als Zeichen der Freundschaft von seiner US-amerikanischen Partnerstadt Peoria bekommen hat. Und seit es auf der Wiese an der Seepromenade steht, erhitzt es die Gemüter in der Stadt. Die einen finden es gut, die anderen würden das Geschenk am liebsten wieder zurückschicken.

Peoria Club begrüßt Gastgeschenk

Beim Partnerschaftsverein, dem Peoria Club Friedrichshafen e.V., kommt der Bierkrug gut an. "Ein Geschenk ist erstmal mit Respekt zu behandeln", sagt dessen Präsident Joachim Seliger. Für ihn ist der Bierkrug ein Symbol der Freundschaft und der Bewunderung: "Bier gehört zur deutschen Kultur. Und damit verbinden die Amerikaner deutsche Eigenschaften wie Gemütlichkeit und Fröhlichkeit."