100 Liter chromhaltiges Spülwasser im Bodensee

Nach einem Chemie-Unfall bei einer Firma in Steinach im Kanton St. Gallen sind am Montag rund 100 Liter chromhaltiges Spülabwasser in den Bodensee gelaufen. Wie die Polizei mitteilte, gelangte das verunreinigte Wasser wegen eines technischen Defekts ohne Vorreinigung zuerst in die Kanalisation und dann über eine Seeleitung in den Bodensee. Weil das Wasser im Kanalnetz stark verdünnt wurde, gehen die Schweizer Behörden aber davon aus, dass der Grenzwert für Chrom im Abwasser nicht überschritten wurde. Gegen die betroffene Firma wird ermittelt.