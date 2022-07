Corona-Zahlen nach Heimatfest in Laupheim stark gestiegen

Im Kreis Biberach sind die Corona-Fälle nach dem Heimatfest in Laupheim deutlich angestiegen. Am Wochenende stehen weitere große Volksfeste in der Region Bodensee-Oberschwaben an.

In Laupheim sind die Neuinfektionen nach dem Heimatfest deutlich gestiegen. So meldet das Kreisgesundheitsamt in der Woche nach dem Heimatfest insgesamt 348 Corona-Infektionen in Laupheim. In der Woche davor wurden 117 neue Fälle registriert, also etwa ein Drittel der aktuellen Fallzahl. Auch zuvor gab es ebenfalls weniger Fälle. Vor zwei Wochen meldete das Kreisgesundheitsamt 104, vor drei Wochen 70 Neuinfektionen.

Ähnliche Steigerungen zeigten die angrenzenden Gemeinden. In anderen Gemeinden seien die Corona-Neuinfektionen zwar auch angestiegen, aber bei weitem nicht so stark, so ein Sprecher des Kreises. Der ganze Kreis Biberach hat Stand Mittwoch eine Inzidenz von 1.019.

Weitere Volksfeste in der Region Bodensee-Oberschwaben geplant

Trotzdem werde man keine besonderen Vorkehrungen für das anstehende Schützenfest in Biberach treffen, sagte eine Stadtsprecherin dem SWR. Man appelliere an die Menschen, sich vernünftig zu verhalten. Ebenfalls am Wochenende findet das Seehasenfest in Friedrichshafen statt. Dort rät die Stadt, bei Veranstaltungen in Innenräumen, wie der Seehasenrevue im Graf-Zeppelinhaus, eine Maske zu tragen. Ähnliches empfiehlt derzeit die Stadt Ravensburg für das Rutenfest in der kommenden Woche.