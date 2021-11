Neues Impfzentrum in Biberach, verschärfte Corona-Regeln in Bayern

Auch in der Region Bodensee-Oberschwaben steigen die Corona-Inzidenzen rasant. Die Stadt Biberach zieht Konsequenzen. In Bayern und Vorarlberg gelten strengere Corona-Regelungen.

Der Landkreis Biberach hat am Sonntag den Sieben-Tage-Inzidenzwert von 400 überschritten und damit nach Meldung des Robert Koch-Instituts aktuell den höchsten Inzidenzwert in Baden-Württemberg.

Um die rasant steigende Nachfrage nach Corona-Impfungen bedienen zu können, gibt es in Biberach seit dem Wochenende ein Impfzentrum in der Stadthalle. Betrieben wird es in Kooperation von Stadt und DRK-Kreisverband.

DRK-Bereitschaft und Team des neuen Impfzentrums in Biberach sowie Oberbürgermeister Nobert Zeidler (3.v.r.) Stadt Biberach

An sechs Tagen die Woche wird dort geimpft, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Impfwillige können ohne Anmeldung kommen, montags bis freitags von 17 bis 19 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr. Möglich sind Erst- und Zweitimpfungen ebenso wie Booster-Auffrischungsimpfungen.

Großer Zuspruch in neuem Impfzentrum

Bereits am Samstag nahmen über 200 Menschen das Angebot in der Biberacher Stadthalle wahr. Zunächst hatte die Stadt im Rathaus offene Impftermine angeboten. Allerdings zeigte sich laut Mitteilung schnell: Der Andrang überstieg die Kapazitäten der Räumlichkeiten bei weitem. Zwar sei man seitens der Stadt eigentlich nicht zuständig für das Thema Impfen, wird Biberachs Oberbürgermeister Norbert Zeidler (parteilos) zitiert, aber er halte es in Zeiten wie diesen für unangebracht, sich hinter fehlenden Zuständigkeiten zu verschanzen. Dies gelte insbesondere auch mit Blick auf den rasanten Anstieg der Inzidenzen im Landkreis.

Seit das Kreisimpfzentrum in Ummendorf zum 30. September seine Pforten geschlossen hat, liegt die Verantwortung für die Corona-Impfung primär in den Händen der Hausärzte. Unterstützt werden sie dabei von mobilen Impfteams, die niederschwellige Impfangebote vor Ort machen.

Mehr mobile Impfteams im Raum Bodensee-Oberschwaben

Zuständig für die mobilen Impfteams in den Kreisen Biberach, Ravensburg und Sigmaringen ist die Oberschwabenklinik. Die Zahl der mobilen Impfteams wurde vom Sozialministerium auf vier verdoppelt. Auch der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz, zuständig für die mobilen Impftermine in den Kreisen Konstanz, Bodensee und Tuttlingen, wurde um ein mobiles Impfteam auf nun insgesamt drei verstärkt.

Mobiles Impfteam vor Ort in Allmannsweiler, einem Ortsteil von Friedrichshafen (Bodenseekreis). SWR Rebecca Lüer

So sind künftig mehr Termine am Bodensee und in Oberschwaben möglich. Termine können Impfwillige teilweise auf den Seiten der Landratsämter erfahren oder auch auf der Internetseite "dranbleiben-bw.de" nachschauen. Immer wieder kommt es bei den offenen Impfterminen wegen hohen Andrangs zu langen Wartezeiten.

Das Interesse wächst mit dem Ansteigen der Sieben-Tage-Inzidenzen bei den Corona-Infektionen. Neben dem aktuell landesweit höchsten Wert im Landkreis Biberach verzeichnet der Landkreis Sigmaringen einen Inzidenzwert über 300, der Kreis Ravensburg und der Bodenseekreis hatten am Sonntag Werte knapp unter der 300er-Marke. Im Landkreis Konstanz lag der Inzidenzwert am Sonntag bei knapp 130.

Verschärfte Corona-Regeln im bayrischen Landkreis Lindau

Auch im bayrischen Landkreis Lindau liegt die Sieben-Tage-Inzidenz von Corona-Infizierten pro 100.000 Einwohner über einem Wert von 300. Gleichzeitig sind die Intensivbetten im Bereich der Leitstelle Allgäu nach Angaben des Landratsamts Lindau zu über 85 Prozent belegt (Stand Samstag). Damit greifen im Landkreis Lindau ab sofort strengere Maßnahmen für regionale Hotspots.

Dies bedeutet laut Mitteilung unter anderem, dass Ungeimpfte beim Besuch von Gastronomie und körpernahen Dienstleistungen einen aktuellen PCR-Test vorlegen müssen. Bei Sport-, Kultur- und anderen Freizeitveranstaltungen in geschlossenen Räumen oder auch bei Messen und in Diskotheken gilt die 2G-Regel, das heißt, diese stehen nur noch Geimpften und Genesenen offen. Unter Zwölfjährige sind davon ausgenommen. Auch die Regelungen am Arbeitsplatz werden verschärft.

Impfungen sind unter anderem im Impfzentrum Lindau von Dienstag bis Freitag von jeweils 15 bis 19 Uhr möglich und am kommenden Samstag von 9 bis 13 Uhr.

Großes Interesse an Impfterminen auch in Vorarlberg

In Vorarlberg ist das Interesse an einer Impfung gegen das Coronavirus gestiegen. Nach Angaben der Vorarlberger Landesregierung wurden in der Impfstraße in Bregenz, in sogenannten "Impfkojen" in Einkaufzentren in Dornbirn, Feldkirch und Bürs und bei niedergelassenen Ärzten in dieser Woche über 7.300 Corona-Impfungen durchgeführt, darunter rund 2.100 Erstimpfungen. Im selben Zeitraum wurden laut Mitteilung täglich über 6.000 Anmeldungen für Impftermine auf der Plattform des Landes registriert.

In Vorarlberg wie im Rest Österreichs gilt ab Montag die sogenannte 2G-Regel. Nur noch Geimpfte oder Genesene haben Zutritt, wo bislang 3G galt: in Gastronomie, Hotels, bei körpernahen Dienstleistungen sowie Besuchen in Kliniken oder Pflegeheimen. Anlass sind die stark steigenden Infektionszahlen.