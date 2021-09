Für seine Verdienste um die Internationale Bodensee-Hochschule ist Erwin Beck mit der Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg geehrt worden. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer übergab dem ehemaligen Rektor der Pädagogischen Hochschule St. Gallen die Auszeichnung am Donnerstag in Radolfzell. Beck habe sich unermüdlich für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Hochschulen in der Bodenseeregion eingesetzt, so Bauer.