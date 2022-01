Riesenstau wegen Blitzeis

Im Grenzgebiet zwischen dem Kleinwalsertal und dem Allgäu haben Autofahrer am Donnerstag stundenlang in einem riesigen Stau ausharren müssen. Wie die Polizei mitteilt, legte Blitzeis - zeitgleich mit der Abreise vieler Skitouristen - den Verkehr zwischen dem bayrischen Oberstdorf und Hirschegg in Vorarlberg ab dem Nachmittag komplett lahm. Zeitweise stauten sich die Autos auf 15 Kilometer Länge. Der Stau löste sich erst am Abend auf, da die Streufahrzeuge auf Grund quer stehender Fahrzeuge nicht sofort zur Gefahrenstelle vorrücken konnten.