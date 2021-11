Starthilfe für Überlinger Waldrappe

Die Überlinger Waldrappe brauchen in diesem Jahr Starthilfe bei ihrem Flug ins Winterquartier: Am Wochenende hat das Überlinger Waldrapp-Team 18 Vögel mit dem Auto nach Südtirol gefahren.

Eigentlich sollten die Waldrappe aus Überlingen (Bodenseekreis) schon längst in ihrem Winterquartier in der Toskana sein. Sechs Vögel sind kürzlich laut Waldrapp-Team auch schon losgeflogen. In der Schweiz seien sie aber aus unbekannten Gründen umgekehrt - vermutlich aufgrund des Klimawandels, es sei noch zu warm gewesen.

Die Waldrappe in Überlingen haben für ihren Flug ins Winterquartier menschliche Unterstützung bekommen. SWR Theresia Blömer

Und ein großer Teil der Kolonie ist in diesem Herbst gar nicht erst losgeflogen – das wiederum könnte mit dem Nebel am Bodensee zusammenhängen, sagt das Waldrapp-Team. Bei schlechter Sicht fliegen die Vögel nicht. Jetzt wird es aber zu kalt am Bodensee, deshalb gab es am Wochenende die Starthilfe Richtung Italien.

In Umzugskartons mit dem Auto nach Bozen

18 Vögel wurden auf Wiesen rund um Überlingen eingefangen, in Umzugskartons gepackt und per Auto nach Bozen in Südtirol gefahren. Von da, so hofft das Team, sollen sie alleine in die Toskana in ihr Winterquartier weiterfliegen. Die Waldrappe wurden im Rahmen eines Wiederansiedelungsprogramms in Überlingen von Hand aufgezogen und beim ersten Überwintern von Ziehmüttern in Ultraleichtflugzeugen nach Italien geleitet. Kommendes Jahr soll dies zum vierten und letzten Mal der Fall sein.