Die Eröffnung der Landesgartenschau Überlingen wird wegen des Infektionsgeschehens im Bodenseekreis nun doch verschoben. Das teilte die Geschäftsführung mit. Eigentlich sollte sie 9. April starten.

Aus Sorge, in einer kritischen Phase der Pandemie noch mehr Menschen nach Überlingen zu locken, habe man die Eröffnung abgesagt, so die Verantwortlichen der Landesgartenschau. Der Inzidenzwert im Bodenseekreis stieg am vergangenen Samstag auf über 100 an. Das Landratsamt zog die Corona-Notbremse mit strengeren Maßnahmen. Das heißt auch, dass botanische Gärten wie die Landesgartenschau schließen müssen oder gar nicht erst öffnen sollen.

Keine Ausnahme für die Landesgartenschau Überlingen

Es sei zunächst überlegt worden, ob die Landesgartenschau Überlingen vergleichbar sei mit dem Blühenden Barock in Ludwigsburg. Für die weitläufigen Gärten um das Residenzschloss gilt nämlich eine Ausnahme, sie dürfen öffnen trotz eines Inzidenzwertes über 100. Aber die Lage in Überlingen sei nicht vergleichbar, hier liegen die Gärten mitten in der Stadt. Man befürchte, dass es in der Stadt durch die Besucher der Landesgartenschau zu eng werden könnte.

"Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Zum einen verstehen wir natürlich, dass die Öffnung der Landesgartenschau von vielen Menschen erhofft wird, gerade in dieser schwierigen Pandemiezeit, in der es kaum Möglichkeiten zur Erholung gibt." Edith Heppeler, Geschäftsführerin der Landesgartenschau Überlingen

Sobald der Inzidenzwert im Bodenseekreis fünf Tage lang unter 100 liege, könne die Landesgartenschau Überlingen eröffnen, hieß es. Ein Hygienekonzept mit Anreise-Zeitfenstern und einem Ampel-System auf dem Gelände, um die Besucherzahlen zu regeln, ist ausgearbeitet. In allen Ausstellungsbereichen laufen derzeit die letzten Vorbereitungen auf Hochtouren, so Edith Heppeler, Geschäftsführerin der Landesgartenschau Überlingen. Alles sei bereit, auch die Seebühne, das Herzstück der Landesgartenschau, wurde bereits aufgebaut.

Landesgartenschau Überlingen bereits zum zweiten Mal verschoben

Es war geplant gewesen, die Landesgartenschau Überlingen am 9. April zu eröffnen. Eigentlich sollte sie bereits im vergangenen Jahr stattfinden, war aber wegen der Corona-Pandemie für 2020 abgesagt worden.