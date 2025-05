Ab Montag treffen sich in Konstanz Jugendliche aus sechs Ländern zum Europakonzil. Sie diskutieren die Bedeutung von Europa und Städtepartnerschaften.

In Konstanz treffen sich zum vierten Mal Jugendliche aus verschiedenen Ländern zu einem Europakonzil. Erwartet werden knapp 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Konstanz und aus allen vier europäischen Konstanzer Partnerstädten: Fontainebleau in Frankreich, Richmond in Großbritannien, Tábor in Tschechien und Lodi in Italien.

Europakonzil in Konstanz: Erstmals auch ukrainische Jugendliche dabei

Zum ersten Mal sind auch Jugendliche aus dem ukrainischen Berdytschiw in Konstanz zu Gast. Mit Berdytschiw verbindet Konstanz seit zwei Jahren eine Solidaritätspartnerschaft. Die Stadt befindet sich rund 180 Kilometer westlich von Kiew und hat rund 75.000 Einwohner. Alle auswärtigen Teilnehmer des Europakonzils sind in Konstanzer Gastfamilien untergebracht.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des letzten Europakonzils im Jahr 2022: Jugendliche aus Konstanz und den vier europäischen Konstanzer Partnerstädten Fontainebleau, Richmond, Tábor und Lodi. Pressestelle Stadt Konstanz

In Workshops geht es etwa um die Bedeutung europäischer Werte, das Trennende und Gemeinsame von Nationen sowie um Sinn und Zweck von Städtepartnerschaften. Dabei werden Fragen diskutiert wie: Wofür steht Europa im Jahr 2025 für junge Menschen? Welche Bedeutung haben Städtepartnerschaften? Und was können Städtepartnerschaften bewirken?

Das Europakonzil findet zum vierten Mal statt. Auftakt war 2015 während des Jubiläums "600 Jahre Konstanzer Konzil". Damals trafen sich Jugendliche aus der Dreiländerregion Bodensee in Konstanz. Seit 2017 ist das Europakonzil Bestandteil der Städtpartnerschaftsarbeit der Stadt Konstanz. Damals kamen zum ersten Mal junge Menschen aus Konstanz und den vier europäischen Partnerstädten zusammen. 2022 fand das Europakonzil mit dieser Ausrichtung wieder statt.

Die Stadt Konstanz organisiert das Europakonzil mit Jugendlichen, um neue Freundschaften zu initiieren, Impulse in allen beteiligten Städten zu setzen und die gemeinsame europäische Idee zu stärken.