Erstmals seit 1972 fahren auf der Ablachtalbahnstrecke wieder durchgehend Personenzüge. Seit Sonntag verbindet die sogenannte "Biberbahn" die Stadt Radolfzell im Kreis Konstanz mit Mengen im Kreis Sigmaringen.

Die historische Bahnstrecke, die über Stockach, Sauldorf, Meßkirch und Menningen-Letishofen führt, war lange in Vergessenheit geraten. Unterstützt von einem Förderverein wurde sie reaktiviert. Das Angebot richtet sich an Ausflügler, die Züge der Biberbahn fahren dreimal täglich an allen Sonn- und Feiertagen. Eigentlich sollte die "Biberbahn" schon im Juli ihren Betrieb aufnehmen. Ein Unwetterschaden an einem Bahndamm aber verhinderte das.

Ausflugsziele entlang der Strecke

An der Strecke liegen viele Ausflugsziele: Die Klosterbaustelle Campus Galli in Meßkirch, das Keltenmuseum und die Heuneburg in Herbertingen, Schloss Meßkirch und das Stockacher Stadtmuseum mit seiner Sonderausstellung zur Fasnet. Außerdem laden die Gemeinden entlang der Strecke zu Sonderveranstaltungen ein: Stadtführungen und Erlebniswanderungen – zum Beispiel durch das Obere Donautal, die Sauldorfer Seenplatte oder auf den Spuren des Bibers, dem die Bahn ihren Namen verdankt.