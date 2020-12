per Mail teilen

In Vorarlberg haben sich bereits nach kurzer Zeit 2.500 Menschen für einen kostenlosen Corona-Test vor Weihnachten angemeldet. Das teilte die Landesregierung mit. Das Land hatte für den 23. Und 24. Dezember Schnelltests an 20 Teststationen im Land angeboten für Angehörige, die Risikogruppen besuchen oder einladen. Ab dem 26. Dezember soll außerdem eine permanente Teststation – auch für Symptomlose – in Dornbirn eröffnet werden.