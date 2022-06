Stand-up-Paddling, Stehpaddeln, liegt im Trend. Am Schweizer Bodenseeufer gibt es seit Freitag die ersten selbstbedienbaren Stand-up-Paddle Mietstationen der gesamten Deutschschweiz.

Die Mietstationen halten jeweils sechs Boards inklusive größenverstellbarem Paddel und Schwimmweste in einer großen blauen Box bereit - ab Freitag direkt am See in Rorschach (Kanton St. Gallen) und Romanshorn (Kanton Thurgau), ab Juli auch in Arbon (Kanton Thurgau).

Stand-up-Paddle Boards über App reservieren

Gebucht wird über eine App. Dort sieht man, ob zur gewünschten Zeit ein Board verfügbar ist, und reserviert es. Die Station selbst ist ebenfalls mit der App bedienbar - sie stehe den Nutzern somit bis Mitte September von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung des Rorschacher SUP Life Paddle Centers, das die Mietstationen betreibt. Bei Wind und Unwetter werden diese übrigens automatisch blockiert.