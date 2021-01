Konstanz:

Nach einem ersten neuen Fall von Vogelgrippe bei einem Schwan in Konstanz haben die Behörden eine Stallpflicht angeordnet. Sie gilt ab sofort. In den Ställen bleiben muss alles Geflügel im Kreis Konstanz sowie im benachbarten Bodenseekreis. Die Stallpflicht gilt sowohl für gewerbliche Geflügelhaltungen als auch für private und Hobbyhaltungen. Wer Hühner, Enten, Tauben, Wachteln oder anderes Geflügel halte und dies noch nicht beim Veterinäramt gemeldet habe, soll dies schnellstmöglich nachholen, so die Landratsämter. Außerdem sind die Bürgerinnen und Bürger beider Landkreise gebeten, verendete oder kranke wildlebende Wasservögel und Greifvögel zu melden. Die Tiere werden dann eingesammelt und untersucht. Der an Vogelgrippe verendete Schwan war am Konstanzer Seerhein entdeckt worden.