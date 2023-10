per Mail teilen

Nach den tödlichen Angriffen der radikalislamischen Hamas auf Israel zeigen sich Städte am Bodensee und in Oberschwaben solidarisch.

In einigen Städten in der Region Bodensee-Oberschwaben wurden Fahnen gehisst, um Solidarität mit dem Staat Israel auszudrücken. Am Wochenende hat die radikalislamische Palästinenser-Organisation Hamas mit Angriffen auf Israel begonnen.

Zeichen der Solidarität und gegen Terrorismus

Die Stadt Friedrichshafen hat vor dem Rathaus die israelische Flagge gehisst, um ein Zeichen der Solidarität mit Israel zu setzen - und als Zeichen gegen den Terror, Hass und Antisemitismus, teilte eine Sprecherin mit.

Auch Ravensburg will eine israelische Fahne aufziehen. Die Stadt hat mehrere Verbindungen nach Israel. So wurde beim Angriff der Hamas auf Israel offenbar auch eine Frau entführt, die verwandtschaftliche Beziehungen nach Ravensburg hat. Auch Schulpartnerschaften mit den israelischen Städten Nazareth und Nahariya gibt es laut einem Sprecher mit der Stadt Ravensburg.

Friedensfahne weht vor dem Rathaus in Wangen

Die Stadt Wangen im Allgäu zeigt ihre Solidarität mit Israel ebenfalls: Sie hat die "Mayors for Peace" - Bürgermeister für den Frieden" - Fahne gehisst. Auf ihr ist eine weiße Friedenstaube abgebildet. Die Stadt hätte die Fahne auch nach dem russischen Überfall auf die Ukraine gehisst, so eine Stadtsprecherin.