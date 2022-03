Rathäuser hissen Tibet-Flagge

Seit 25 Jahren hissen Städte, Landkreise und Gemeinden am 10. März die tibetische Flagge an ihren Rathäusern - als Symbol für gewaltlosen Widerstand, Gerechtigkeit und Freiheit. Auch in diesem Jahr sind einige Städte in der Region Bodensee-Oberschwaben dabei. Laut der Tibetinitiative Deutschland wird am Donnerstag unter anderem in Salem, Markdorf, Lindau, Weingarten, Biberach und Isny die Flagge zu sehen sein. In diesem Jahr komme dem symbolischen Akt der Flaggenhissung durch den Ukraine-Krieg eine besondere Bedeutung hinzu.