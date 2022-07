Die Stadtwerke Tübingen haben einen Solarpark in Aulendorf im Kreis Ravensburg gekauft. Er könne etwa 530 Vier-Personen-Haushalte mit Strom versorgen, so die Stadtwerke. Der Solarpark ist dreieinhalb Hektar groß und kann von jetzt an 30 Jahre lang von den Stadtwerken betrieben werden. Mit dem Kauf kann das städtische Energieunternehmen jetzt fast 66 Prozent des Strombedarfs in Tübingen aus eigenen Anlagen decken.