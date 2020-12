Die Stadtwerke Konstanz planen für 2021 Investitionen in Höhe von 48 Millionen Euro. Ein großer Teil der Gelder fließt in klimafreundliche Projekte. Dadurch soll die Energiewende vorangetrieben werden.

Für mehr als fünf Millionen Euro wollen die Stadtwerke Konstanz sechs Elektrobusse anschaffen. Das hat der Aufsichtsrat beschlossen. Investiert wird auch in eine neue gasbetriebene Autofähre, in umweltfreundliche Heizungsanlagen wie Blockheizkraftwerke und in Photovoltaikanlagen.

"Es ist uns wichtig, positive Entwicklungen weiter voranzutreiben." Norbert Reuter, Geschäftsführer der Stadtwerke Konstanz

Mehr Lastenräder für das Stadtgebiet

Außerdem sollen 44 neue Lastenfahrräder gekauft werden, die als Mieträder überall in der Stadt zur Verfügung stehen sollen. Weitere Millionen fließen in den Ausbau des Glasfasernetzes. Auch bei den Tochterunternehmen der Konstanzer Stadtwerke stehen 2021 große Ausgaben an: Die Bädergesellschaft investiert 15 Millionen Euro, vor allem in das neue Hallenbad. Und die Bodensee-Schiffsbetriebe geben zwei Millionen aus, unter anderem für die Planung eines Elektroschiffes.