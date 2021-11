per Mail teilen

Die Konstanzer Stadtwerke haben mit der Suche nach einer neuen Werft begonnen, die die erste Gasfähre für den Bodensee fertig bauen kann. Das Insolvenzverfahren gegen die Hamburger Werft Pella Sietas, die ursprünglich mit dem Bau beauftragt worden war, sei inzwischen eröffnet worden, so ein Sprecher der Stadtwerke. Wann an der Gasfähre weitergebaut werden könne, sei daher unklar. Die noch nicht fertiggestellte Fähre steht im Konstanzer Hafen in Staad, aktuell wird sie unter anderem mit Hilfe von Planen winterfest gemacht.