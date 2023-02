Am Mittwoch tritt die von der Bundesregierung beschlossene Gas- und Strompreisbremse in Kraft. Die Stadtwerke in der Region Bodensee-Oberschwaben wollen diese schnell realisieren.

Die Preisbremsen für Gas, Strom und Wärme gelten ab Mittwoch deutschlandweit. Stadtwerke am Bodensee und in Oberschwaben arbeiten derzeit nach eigenen Angaben unter Hochdruck daran, die Preisbremsen zeitnah umsetzen zu können.

100.000 Schreiben an Kunden

Die Umsetzung der Preisbremsen sei eine Mammutaufgabe, heißt es von Seiten des Stadtwerks am See in Friedrichshafen. Doch man werde es pünktlich schaffen. Noch Ende des Monats sollen Briefe an die Kunden verschickt werden, in denen die genauen Entlastungsbeträge aufgeführt sind. Das seien insgesamt 100.000 Schreiben, jeweils mit einer individuellen Verbrauchsprognose, so das Stadtwerk am See.

Auch die Stadtwerke Konstanz arbeiten daran, den Kunden diese Schreiben zeitnah zukommen zu lassen. Aktuell stimme man sich noch mit dem IT-Dienstleister ab, der die entsprechende Software programmiert habe und betreue, so ein Sprecher der Stadtwerke.

Preisbremsen gelten rückwirkend

Die Preisbremsen für Gas, Strom und Wärme waren im vergangenen Dezember beschlossen worden. Sie sollen Verbraucher finanziell entlasten und gelten rückwirkend zum Jahresbeginn.