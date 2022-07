Stadtwerke am Bodensee nehmen keine Neukunden mehr auf

per Mail teilen

Wer derzeit nach einem Umzug einen neuen Gas- oder Strom-Vertrag braucht, wird es nicht leicht haben. Am Bodensee nehmen viele Stadtwerke keine Neukunden mehr auf.

Weil sich die Gaspreise verfünffacht haben, sei es derzeit unmöglich, Neukunden mit günstigem Gas zu versorgen, heißt es vom Stadtwerk am See mit Sitz in Friedrichshafen. Es werde nur Gas für die Bestandskunden gekauft. Lediglich die gesetzliche Grundversorgung wird im Zuständigkeitsbereich des Stadtwerks gewährleistet.

Situation bei Gas und Strom "schwierig"

Das Regionalwerk Bodensee mit Sitz in Tettnang antwortete auf SWR Anfrage, dass derzeit die Gas-Preise neu berechnet würden. In einigen Tagen wolle man damit fertig sein und diese dann veröffentlichen.

"So eine Situation hat es zuvor noch nie gegeben!"

Ähnlich sieht es bei den Stadtwerken Konstanz aus. Neben dem Gas sei auch beim Strom die Lage schwierig. Deshalb werde dort ebenfalls nur die Grundversorgung garantiert.

Stadtwerke Konstanz senken Strompreise

Die Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Konstanz profitieren laut Mitteilung nun aber von der Abschaffung der EEG-Umlage. Die Strompreise würden um die entsprechende Summe gesenkt.

"Wir geben die Absenkung an alle Kundinnen und Kunden in voller Höhe weiter!"

Bei einem angenommenen Verbrauch von 3.500 kWh (Kilowattstunden) in einem Vier-Personen Haushalt betrage die Ersparnis etwa 155 Euro pro Jahr.

Die Umlage über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) wurde im Jahr 2000 eingeführt, um die Förderung von Wind- oder Solaranlagen zu finanzieren. Seit Freitag müssten Strom-Kundinnen und -Kunden die Förderung des Ökostroms nicht mehr über die Stromrechnung zahlen, so Vertriebsleiterin Andrea Ibach von den Konstanzer Stadtwerken, weiter.