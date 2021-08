Nach dem verheerenden Starkregen in Biberach Ende Juni sucht die Stadt jetzt das Gespräch mit Betroffenen. Mitarbeiter machen sich ein Bild der Hochwasserschäden, auch für mögliche Schutzmaßnahmen.

Die Stadtverwaltung möchte sich nach eigenen Angaben einen Überblick über das Schadensbild in den betroffenen Wohnquartieren in der Innenstadt machen. Es gehe darum, mögliche Schutzmaßnahmen zu erarbeiten, heißt es in einer Mitteilung.

Mögliche Schutzkonzepte nach Hochwasser in Biberach

Zunächst werde ein Wohnquartier in der Innenstadt besucht, das schwer beschädigt wurde. Termine bei zwei weiteren betroffenen Wohnquartieren seien geplant. Die Feuerwehr habe ihre Berichte schon verfasst. Wichtig sei jetzt noch das Gespräch mit Bewohnern der drei am stärksten betroffenen Wohnquartiere der Kernstadt.

Der Biberacher Stadtteil Bachlangen wurde stark von den Überflutungen beschädigt. Pressestelle Stadt Biberach

Nach extremen Regenfällen Ende Juni liefen in Biberach Keller und Erdgeschosse voll. Teilweise prasselten binnen 90 Minuten bis zu 85 Liter Regen pro Quadratmeter auf Biberach und die Umgebung nieder. Beschädigt wurden auch Wege, Straßen, Gewässer und öffentliche Gebäude. Auch das Biberacher Polizeirevier wurde stark getroffen und musste geschlossen werden. Seitdem seien das städtische Baubetriebsamt und das Tiefbauamt damit beschäftigt, erste Sicherungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zu erledigen.

Starkregen mit Überflutungen im Landkreis Biberach

Im Juni hatte es im gesamten Landkreis Biberach und in Oberschwaben heftigen Regen und in Folge Überschwemmungen gegeben. In Rot an der Rot ertrank ein Mann in seiner Wohnung im Keller, die mit Wasser voll gelaufen war. Im Landkreis waren nach Angaben des Landratsamtes Biberach rund 100 Häuser beschädigt worden. Viele Keller waren vollgelaufen, Plätze und Straßen überflutet worden.