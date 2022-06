Gruseltheater "Nosferatu" vor passender Kulisse in Konstanz

Das Konstanzer Stadttheater spielt auch in diesem Jahr wieder ein Openair-Stück. Gezeigt wird bis Ende Juli "Nosferatu". Die Uraufführung findet am Samstagabend auf dem Münsterplatz in Konstanz statt.

Die Geschichte um Nosferatu, dem Vampir-Grafen von Orlok aus Siebenbürgen, entstand in den frühen 1920er-Jahre als Stummfilm. Der Schwarz-Weiß-Film gilt als einer der ersten Vertreter des Horrorfilms.

Gruselstück oder Unterhaltung?

Obwohl es in "Nosferatu" um einen der bekanntesten Vampire gehe, sei das Stück nicht zu gruselig oder gar blutrünstig, so die Schweizer Regisseurin Melanie Huber. Man habe versucht, ein humorvolles Stück für Jedermann zu kreieren.

"Wir erwarten genüssliches Schaudern, schräges Amüsement und großes Melodrama."

Adaption für Konstanz mit historischen Persönlichkeiten

Das Theaterstück sowie die Musik wurden eigens für die Openair-Aufführung auf dem Münsterplatz in Konstanz geschrieben und in die Bodenseestadt verortet. In der Adaption reist der Graf aus Siebenbürgen an den Bodensee nach Konstanz. Viele Charaktere, die in dem Theaterstück "Nosferatu" vorkommen, haben tatsächlich in den 1920er-Jahren in Konstanz gelebt und gearbeitet.

Theaterprobe auf dem Konstanzer Münsterplatz: Graf Orlok treibt sein Unwesen in Konstanz. Pressestelle Stadttheater Konstanz

27 Aufführungen "Nosferatu" geplant

Gespielt wird auf dem Konstanzer Münsterplatz vor historischer Kulisse unter freiem Himmel. Geplant sind bis Ende Juli insgesamt 27 Aufführungen für je 600 Zuschauer. Die Uraufführung findet am Samstag, den 18. Juni statt. Bei schlechtem Wetter erhalten Besucherinnen und Besucher jeweils Tickets für einen anderen Termin. Kartenkauf ist auch über das Internet möglich.