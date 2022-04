per Mail teilen

In Singen (Kreis Konstanz) beginnt am Mittwoch eine große Stadtputzete. Mitmachen kann jeder. Müllzangen, Handschuhe und Müllsäcke können in den drei städtischen Jugendhäusern ausgeliehen werden. Die Aktion "Singen macht sauber" läuft bis Ende nächster Woche. Die Stadtputzete wird von der Singener Kriminalprävention unterstützt und durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.