Museumsfest eröffnet letzte Etappe des vierjährigen Stadtjubiläums

Am Wochenende setzt die Stadt Überlingen ihre Feierlichkeiten zum 1250-jährigen Stadtjubiläum fort. Bis Ende des Jahres stehen rund 100 Veranstaltungen auf dem Programm.

Das Museumsfest im Städtischen Museum läutet am Wochenende das letzte Jubiläumsjahr des Stadtjubiläums "1250 Jahre Überlingen" ein. Im barocken Museumssaal und im Panoramagarten erwartet das Publikum ein vielfältiges Programm.

Lesungen, Musik und Jubiläumsausstellung beim Museumsfest

Das Museumsfest beginnt am Samstagabend mit einer Konzertlesung "Große Komponisten treffen sich am Bodensee: Weismann - Schubert - Bach" von Georg Mais. Außerdem steht eine Kuratorenführung durch die neue Jubiläumsausstellung "Überlinger Köpfe vom Mittelalter bis 1914" auf dem Programm. Die Ausstellung geht der Frage nach, wer zur Identitätsstiftung der Stadt beigetragen hat. Dabei wird unter anderem beleuchtet, welche Rolle Frauen in der vormodernen Geschichte von Überlingen gespielt haben. Gezeigt werden neben bekannten auch vergessene historische Persönlichkeiten sowie anonym gebliebene Menschen, die in Überlingen wirkten und die Stadt prägten.

Beim eigentlichen Museumsfest am Sonntag ist eine Rede von Oberbürgermeister Jan Zeitler geplant. Die Autorin Verena Roßbacher wird aus ihrem Buch "Mon Chérie und unsere demolierten Seelen" vorlesen. Sie wurde im vergangenen Jahr mit dem Bodensee-Literaturpreis sowie dem Österreichischen Buchpreis ausgezeichnet. Ein musikalisches Rahmenprogramm rundet den Festakt ab.

Veranstaltungen mit Sky du Mont und Martin Walker geplant

In diesem finalen Jahr werde es die meisten Veranstaltungen geben, so Oberbürgermeister Zeitler in einer Mitteilung. Bis Ende des Jahres seien rund 100 Veranstaltungen im Bereich Musik, Ausstellung, Literatur und Theater geplant. Höhepunkt sei eine Licht-Show im Überlinger Münster, sowie Auftritte von Prominenten wie Schauspieler Sky du Mont und Schriftsteller Martin Walker. Zudem führe eine Vortragsreihe zur Stadtgeschichte durch das Jahr. Dafür hätten Expertinnen und Experten einzelne prägende Epochen der Stadtgeschichte untersucht.

Eine Lichtshow ist im Überlinger Münster geplant. Pressestelle Jackpanama (Stadt Überlingen, Abteilung Kultur)

Laut Zeitler sei aber der 9. August der eigentliche Gedenktag in diesem Jahr, denn am 9. August vor 1.250 Jahren soll Überlingen zum ersten Mal in einer Urkunde erwähnt worden sein. An diesem Tag ist ein Vortrag rund um die Überlinger Urkunde geplant.